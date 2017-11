Markiti tegevjuht: enamus ülevõtmistest põrub

Markiti tegevjuhi Andres Agasilla sõnul on ettevõtete ülesostmine pigem toetav tegevus, kui peamine kasvu –ja laienemisstrateegia.

„Kui vaadata kogu ühinemiste ja ülevõtmiste turgu, siis 70-90% neist kukub ühel või teisel moel läbi ning Markiti kogemus näitab, et orgaaniline kasv on suurem kui ülesostmistega tekitatud kasv,“ jagas oma kogemust 32-s riigis opereeriva Markiti tegevjuht SEB finantsjuhtide konverentsil.

Ettevõtetele suunatud IT toodete ostukeskkonda haldava Markiti strateegia keskne osa on olnud eelkõige orgaaniline laienemine läbi ettevõtte tasakaalustatud kasvu. „Õigel hetkel ja õiges kohas võib ettevõtete ühinemine või omandamine olla mõistlik ning ka lühiajaline tootlus kõrgem. Pikas perspektiivis on orgaaniline kasv alati tulusam ja jätkusuutlikum,“ ütles Agasild, kelle sõnul on Markit turul pikema plaaniga.

Töökultuuride ühildamine on suurim väljakutse

Agasilla sõnul on Markiti kogemus ettevõtete omandamisega olnud siiski positiivne. „Markit on fokusseeritud kitsale turule, mistõttu oleme ostnud sisuliselt väga tugevalt kattuva ärimudeliga ettevõtteid.“ Markiti kogemus välisturgudel näitab, et üldised kultuurilised erinevused on inimeste tasandil lihtsalt juhitavad. „Märksa keerulisem on tegelikult ettevõtete töökultuuride ühildamine ja ühtse sisekliima saavutamine.“

Öeldakse, et heatahtlikku ülevõtmist pole olemas – alati tunnevad ülesostetava ettevõtte töötajad end ebamugavalt ning see on Agasilla sõnul mõistetav. „Tasub ette mõelda, et mida sinu ettevõte oma uude tütarettevõttesse viib, mis on see positiivne programm, mida suudad pakkuda. Sellele keskendudes ületad hirme ja väldid palju arusaamatusi.“

Tunde tuleb lugeda

Tihti arvatakse, et laienemine välismaa ettevõtete ülesostmise kaudu on kiirem ja odavam, kuid Agasild sellega ei nõustu. „Ka töötunnid ja reisimine, mis kuluvad tehinguni jõudmiseks, on rahas mõõdetavad. Ajaline ressurss on osa ostukulust ning ka seda protsessi tuleb juhtida,“ selgitas Agasild. Samuti on oluline roll usaldusväärsetel nõustajatel: „Nii Sorainen kui ka SEB on olnud ülevõtmistel Markitile suureks toeks ja vajadusel kaitsnud meid meie endi eest.“