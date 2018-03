Marko Mihkelson Expost: kui Eestil pole medalilootust, ärme osale olümpiamängudel

See uudis on võrdeline teatega, et kuna Eestil pole medalilootusi, siis me ei osale järgmistel olümpiamängudel, ütles kommentariks seoses valitsuse otsusega Dubai Expol mitte osalemisega Riigikogu

väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

"Kahju, kui valitsuse ambitsioonitu otsus ka tegelikult jõustub. Asetada kogu vastutus ettevõtjatele on küüniline ning ei arvesta reaalsust. Kuidas saab eeldada, et Eesti ettevõtjad, kes alles otsivad võimalusi Laheriikidesse jõudmiseks, maksaksid kinni poole kogu riigile olulisest promoüritusest," lausus ta. "Me ei ole parimagi tahtmise juures samal tasemel kui Põhjamaad. Küll aga teatasid meie lõunanaabrid juba eelmisel aastal, et Läti osaleb Dubai EXPOl. Kas Eesti annab tõepoolest alla? Jutt sellest, et teeme parem EASi esinduse ja saatkonna on kui Tootsi rehkendus. Tegelikult tehakse selliste uudistega tulevaste diplomaatide töö seal vähemalt esiotsa päris keeruliseks."