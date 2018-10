Marko Pomerants: Põlevkivist loobumisel ei ole probleemiks eestvedajate puudus, asi on järgijates

„Olen allkirjastanud Eesti Vabariigi esindajana Pariisi kliimaleppe ja olnud sealjuures täie teadvuse juures. Loogiline ja Isamaale oluline on see, et põlevkivi kasutuses peab lähtuma rahvusvahelistest lepetest nagu Pariisi kliimalepe ja kehtestatud keskkonnanormidest. Eesti majandus peaks sajandi keskpaigaks muutuma kliimapoliitika põhialustest lähtuvalt konkurentsivõimeliseks vähese süsinikuheitega majanduseks. Meil on Eesti riigis vajalikud strateegiadokumendid ja tegevuskavad olemas. Nendest tuleb kinni pidada. Täiendav põlevkivi kasutamisest väljumise kava seda pilti sisuliselt kuidagi ei rikastaks ning selle koostamise ajal kasutatav elektrienergia on võimalik säästa."

Pomerantsi sõnul peab tuleviku energiapoliiitka olema kompleksne ning selles on roll nii taastuvenergial kui ka teistel energiaallikatel. „Innovatsioon on kulukas valdkond ning sellele üleminek ei saa toimida ainult ettevõtete enda õlgadel. Loodame, et areneme kõik koos jõudu mööda ja võimete kohaselt. Kui me vaatame tuuleenergia arengut siis on ka see läinud üle kivide ja kändude ning see pole tulnud arendajate puudusest, olgu selle näiteks või AS Eesti Energia, mida on peetud põlevkivi sünonüümiks. Probleem ei ole see, et meil oleks eesvedajate puudus, probleem on see et eesvedajad vajavad ka järgijaid," ütles Pomerants.