Markus Villig: meie eesmärk on ehitada Taxifyga Euroopa suurim tehnoloogiaettevõte

"Esimesed mitu aastat ma ei võtnud ettevõttest üldse palka või miinimumpalka, et kuidagi ära elada. Nüüd, kui meil läheb paremini, on see filosoofia endiselt alles. Ma pigem jätan nii palju raha kui võimalik ettevõttesse ja mõtlen selle peale, kuidas meil läheks hästi kümne aasta pärast," kirjeldab Taxify kaasasutaja ja juht Markus Villig.

Ka ütleb sel aastal maagilise ühe miljardi piiri ületanud tehnoloogiaettevõtte juht, et kuigi neil on küll platvormil 500 000 autojuhti, on selge see, et autotransport ei ole lõplik lahendus, mistõttu on ka Taxifyl juba kümned tuhanded sellised elektrilised tõukerattad juba ostetud.

"Me praegu plaanimegi, et kevadel hakata neid rohkematesse Euroopa linnadesse tooma ja Tallinn on kindlasti üks esimesi, kus me seda pilooti proovime. Me hakkame Taxifyna olema üks esimesi, kes üritab seda muuta populaarseks ja asendada keskkonnakahjulikud suured autosõidud pigem väikeste elektrisõidukitega," lausus Villig.

Nii uuele aastale kui tulevikule viidates ütleb Eesti tehnoloogiaettevõtte juht, et nende eesmärk on Taxifyga ehitada Euroopa kõige suurem tehnoloogiaettevõte. "Me oleme seal juba paarikümne suurima hulgas, aga otsimegi häid talente, et see järgmise viie aastaga ära teha," märkis ta.