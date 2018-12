Marlboro tootja omandab ligi poole Kanada kanepifirmast

Altria Group, mis koondab sigaretibrände nagu Marlboro ja Parliament, teatas reedel, et investeerib 2,4 miljardit dollarit (2,1 miljardit eurot) Cronosesse. Altria võib ka kokkuleppe kohaselt järgmise nelja aasta jooksul investeerida Kanada kanepifirmasse täiendavalt veel 1,4 miljardit dollarit, mis tähendaks osaluse suurenemist 55%-le, kirjutab CBC.

Kokkuleppes seisis ka, et Altria võib esitada neli inimest Cronose juhatusse, mis kasvab nüüd seitsme liikmeni.

„Me usume, et Cronos Group'i suurepärane juhatus on ehitanud üles vajaliku võimekuse globaalselt konkureerida ja me aitame Cronosel seda kasvupotentsiaali ellu viia," lausus Altria tegevjuht Howard Willard.

Sigarettide tarbimise vähenemise tõttu on tubakafirmad hakanud otsima uusi võimalusi kasvamiseks nagu e-sigaretid ja kanep. Analüütik Martin Landry ütles, et Altria tehing on tubakafirmade seni suurim samm kanepiturule ja Marlboro tootja panustab selle suurele kasvule järgmistel kümnenditel.