Mart Laar pälvis Ludwig Erhardi medali sotsiaalse turumajanduse silmapaistva edendamise eest

Fondi president Roland Tichy tunnustas Mart Laari selle eest, et ta on Eestis järjepidevalt kaitsnud majandusvabaduse põhimõtteid. Nii aktiivselt poliitikas osaletud aastatel kui ka hiljem on Laar olnud vaba turumajanduse jõuline eestkõneleja.

Dr Herbert B. Schmidt, endine Eesti valitsuse nõunik riigiettevõtete erastamise alal ja Ludwig Erhardi fondi auliige, tõi oma kõnes esile sarnasusi Laari ja Erhardi vahel, kes mõlemad panid aluse suurele eduloole, üks sõjajärgsel Saksamaal ja teine postkommunistlikus Eestis. Ta rõhutas, et Laari innustasid Ludwig Erhardi poliitika ja turufilosoofia. 2010. aastal on Laar ühes intervjuus öelnud: “Kuna ma pole majandusekspert, vaid ajaloolane, siis vaatasin, mis on varem tulemusi andnud ja mis mitte. Saksa majanduspoliitika Ludwig Erhardi ajal oli väga hea. Niisiis proovisime järgida tema eeskuju.”

Medalit vastu võttes rõhutas Mart Laar, et mitte üksnes tema, vaid ka Poola liberaalne reformija Leszek Balcerowicz toetus majandusliku ülemineku ajal Ludwig Erhardi eeskujule. Oma ametiajal 1990ndate alguses mõistsid mõlemad üsna kiiresti, et vabaduse ja turumajanduse põhimõtted toimivad hästi. Oma kõne lõppsõnas tõmbas ta taas ilmseid paralleele Luwig Erhardiga: “Pole vaja kuulata arvamusküsitluste tulemusi, vaid julgelt edasi liikuda.”