Mart Laar selgitab: miks pole veel alustatud Eesti Panga uue presidendi valimisega?

Ardo Hansson on varasemalt andnud mõista, milline võiks tema arvates olla järgmine keskpanga president. „Ma loodan, et kui seda inimest valitakse, siis mõistetakse väga hästi, millega siin tegeldakse ja milliseid omadusi see inimene võib vajada. Mõtlen eelkõige Euroopa suunale, kus oleme osa väga suurest asjast. Euroala süsteemi keskpankade koondbilanss võrdub Eesti riigi 200 aasta majanduse kogutoodanguga," lausus Hansson.

„Meil on koht otsustajate laua taga. See ei tähenda, et sul on dokumente ette valmistavad ametnikud, loed neid ette ja tõstad kätt õigel ajal. Vaja on olla tehniliselt kompetentne ja kaitsta institutsiooni apoliitilisust. Termineid tuleb mõista. Meil on sellele kohale sobivaid inimesi," ütles ta.

Hansson on ametis 6. juunini. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.