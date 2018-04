Mart Luik: keskerakondlik Tallinna TV tuleks erastada tervikuna

Keskerakondliku Tallinna TV erastamine oleks mõeldav üksnes tervikuna, tänase poliitilise propagandakanalina puudub sellel tõsise meediapartneri jaoks igasugune väärtus, kirjutab Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik (IRL) ajalehes Äripäev.

On veidi üllatav näha linnavalitsust kompamas pinda, kas Tallinna TV-le õnnestuks leida erameedia partner, kes aitaks oma kompetentsiga, kuidas tegelikult televisiooni tegema peaks.

Üllatav on see initsiatiiv selles mõttes, et ju linnavalitsus adub isegi, et kui tõesti peaks leiduma huviline, kes on valmis selle telekanali üle võtma, siis muutuks ta propaganda vahendina mõtetuks. See oleks mistahes erameedia osalemise esimene tingimus.

Tänaseid majandustulemusi arvestades on pealinna telekanali väärtus ümmargune null.

Allikas: Äripäev