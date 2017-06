Märt Ots sai kolmandat korda konkurentsiameti peadirektoriks

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas juba kolmandaks ametiajaks konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa.

Reinsalu kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa, kes juhib konkurentsiametit juba aastast 2008, teatas justiitsministeerium.

"Märt Otsa juhtimisel on konkurentsiamet näidanud ennast võimeka järelevalveasutusena," ütles Reinsalu pressiteate vahendusel. "Ka peatselt algava Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise valguses on tähtis, et amet jätkaks jõuliselt senisel kursil. Aastatepikkune kogemus nii energiaregulatsiooni kui ka konkurentsijärelevalve valdkonnas annab tunnistust Märt Otsa pühendumisest ja usaldusväärsusest."