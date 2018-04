Martin Helme maksuameti OÜ-tajate sihikule võtmisest: järjekordne näide sellest, kuidas kiusatakse väikeettevõtjat

Maksu- ja tolliameti plaan võtta sihikule need ettevõtted, kus osanikud jätavad enda töise panuse eest töötasu või juhatuse liikme tasu maksmata ning võtavad töötasu asemel dividende, on riigikogu liikme Martin Helme sõnul ehe näide sellest, kuidas kiusatakse väikeettevõtjat.

„Järjekordne näide sellest, kuidas kiusatakse väikeettevõtjat, peamiselt perefirmasid. Need on inimesed, kes maksavad tulumaksu, aga sotsmaksu hoiavad minimaalse. Teevad tööd, toidavad enda ja oma pere ära. Panevad oma teenitud raha majandusse ringlema. Need on inimesed, kes tahavad olla oma aja ja oma otsuste peremehed, ei taha olla palgatöötajad,“ kirjutab Helme oma Facebooki kontol.

„Riik läheb neid inimesi peedistama, et nillida 15 miljonise käibe juures kolmandikku endale,“ kirjutab Helme ja küsib, mida sellega saavutatakse? „Eks ikka seda, et paljud neist lõpetavad tegevuse, vähemaks jääb mingit niši teenust või toodet. Vähemaks jääb endaga ise hakkama saavaid vabu kodanikke. Vähemaks jääb ettevõtlust. Vähemaks jääb tegusaid inimesi Eestis, sest paljud neist näitavad, mis nad taolisest asjast arvavad sellega, et kolivad mujale elama,“ kirjutab Helme.

Kõige õõvastavam kogu selle jutu juures on Helme sõnul plaan, et maksuamet hakkab firmade omanikele ette kirjutama, kui suurt palka tuleb inimestele maksma hakata. „Enam tülgastavamat näidet käsumajandusest ei ole vist võimalik leida? Ma jälestasin kolhoosikorda N. Liidus, jälestan seda ka euroliidus. Põhjused on ka samad,“ kirjutab Helme.