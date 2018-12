Martin Vahter: esimesed märgid kinnisvarahindade pidurdumisest on olemas

„Kõigepealt pidurdub tehingute arv ja siis hinnad. Kui võrdleme 2018. aastat 2017-ga, siis tehakse 10% vähem tehinguid. Eelnevad aastad on olnud kasv," märkis Vahter.

Kinnisvaratehingute languse ühe võimaliku põhjusena tõi ta välja sooja suve, mis on vahendajate jaoks kõige halvem aeg. „Neli kuud on kolmandik aastast, kus oli virelemist. Inimesed olid mujal ja ei viitsinud tegeleda selliste asjadega."

Senist hinnatõusu võib osaliselt selgitada tööjõupuudusega, mis kasvatab kiirelt palku. Sellest tulenevalt on ka buum peamiselt eluasemesektoris.

„Kommertspindade sektoris sellist buumi pole. See puudutab ainult elamispindade sektorit. Üürihinnad pole nii kõrged kui need olid eelmise buumi ajal," selgitas Vahter. „Kõik sõltub sellest, mis sektorist räägime. Näiteks kruntide hinnad pole nii kõrged kui need olid tookord ja mõnes kohas ei jõuagi enam sellisele tasemele. Suvilate krundid pole august välja saanud. Neid ostetakse ja müüakse, aga hinnatase on umbes poole madalam kui see kunagi oli."