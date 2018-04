Martin Vahter: paljud on nõus ka kehvemasse asukohta kolima, peaasi, et pind oleks uus

Vaatamata kerkivatele hindadele müüdi märtsis Tallinnas 825 korterit, mis on 6,2% enam kui veebruaris. 1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on Tallinna korteriturg võrreldav uute autode müügiga, mis praegu samuti väga aktiivne.

“Kui veel viis aastat tagasi moodustasid peamise osa tänavapildist kasutatud autod, mida Saksast toodi, tuuniti ja nihverdati maksudega, siis nüüd on need asendunud uutega. Kinnisvaraga on sama – paljud inimesed on nõus ka kehvemasse asukohta kolima, peaasi, et pind oleks uus,” ütles Vahter ja lisas, et uue korteri kasuks räägibki palju tegureid garantiist parema ehituskvaliteedini.

Tema sõnul soodustab Euroopa Liidu rahapoliitika selgelt inflatsiooni, laenamist ja kulutamist ning need, kes koguvad ja hoiavad raha pangas, saavad paratamatult kahjumit. Kuigi võib tunduda, et kinnisvara on praegu kallis, siis on ostes igakuine tasu Vahteri sõnul ikkagi väiksem kui üürides.

“20ndates eluaastates võib vabalt otsida kohta elus ja üürida, aga pikas plaanis ei soovitaks täiesti varatuna jääda lootma Eesti Vabariigi pensionisüsteemile,” ütles Vahter.

Märtsis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1194 ostu-müügitehingut. Kalleim korter müüdi 550 000 ning odavaim 2000 euroga.

Märtsis müüdi Tallinnas 33 hoonestatud elamumaa krunti, mis on kümne võrra enam kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 620 000 ning soodsaim 2000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 11 elamumaa krunti, mis on kahe võrra enam kui veebruaris. kalleim krunt maksis 350 000 ning odavaim 3221 eurot.