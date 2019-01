Martin Villig teenetemärgist: üritan alles aru saada, mille eest täpsemalt tunnustus tuli

Villigi sõnul kuulis ta tunnustusest hommikul kui ajakirjanik temalt kommentaari küsis. „Oli üsna ootamatu. Ma alles proovin aru saada, kas see oli ettevõtluse või hariduse või ühiskondlike tegevuste eest. Aga olen väga tänulik, et on märgatud ja tunnustatud," lausus ta.

„Me proovime ühiskonda panustada ja Eestit hästi välismaal ka esindada. Selles mõttes väga suured tänud," lisas ta.

Villigu sõnul peab ta end veel nooreks inimeseks ja loodab, et suuremad teod on ees. Ta oletas, et tunnustus võib olla seotud ka detsembris käivitatud Heateo Haridusfondiga. „Aga see on nii alguses, et tulemusi saab näha alles kahe-kolme aasta pärast. Ja Taxifyga samamoodi. Me ise näeme, et oleme küll kiiresti arenenud, aga kui vaatame kogu turgu ja äripotentsiaali, siis näeme, et on kasvuvõimalusi veel 10 või 100 korda," ütles ta.

„Olles ise igapäevaselt asja sees näeme kui palju on veel teha. Kunagi pole veel sellist mõtet tulnud, et nüüd võiks hakata aega maha võtma," lausus ta.

Taxify asutajad Martin ja Markus Villig said mullu Eesti Aasta Ettevõtja 2018 preemia.