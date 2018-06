Martinson: jumal tänatud, et me Eesti Nokiat ei leidnud

Nokia 3310 devics are displayed after their presentation ceremony at Mobile World Congress in Barcelona Foto: Paul Hanna, REUTERS

Tehnoloogiaettevõtja ning investor Allan Martinson sõnas saates „Kuum tool“, et Eesti idufirmade edu ja arengu ühe põhjuse võib leida just nimelt sellest, et meil pole tekkinud ühte eristuvat edukat tehnoloogiafirmat, kellest sõltuks suur osa majandusest, kirjutab Äripäev.