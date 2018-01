Maruvihane töötav pensionär: Eesti Vabariik 100 on orjariigi pidu katku ajal, kus orjariigi pidajad ei häbene klaase kokku lüüa

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Ärileht kutsus reedel töötavaid pensionäre üles avaldama, kui palju nad uue tulumaksusüsteemiga võitnud või kaotanud on. Meiega on ühendust võtnud kümned inimesed, kellest vaid 2-3 on sellised, kes olukorrast võiduga on välja tulnud. Keskerakondlane Enn Eesmaa ütles eile Delfile antud kommentaaris, et suur osa töötavatest pensionäridest peavadki nüüd solidaarsemad olema ning endast nõrgemaid toetama. On kuidas on, aga sõpru uus valitsus uue süsteemiga kindlasti juurde ei võida. Üks töötav pensionär võtab ehk kõige paremini kokku selle, mida need inimesed alates jaanuarikuust tunnevad.