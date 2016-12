35 000 töötajaga metalli- ja masinatööstussektor on uuel aastal optimistlik, oodates juurde noori töötajaid, rääkis Ärilehele Triin Ploompuu Eesti Masinatööstuse Liidust.

Ploompuu sõnul vaatab sektor uut aastat ärilises mõttes optimistlikult. Vajaka on peamiselt tööjõust.

"Meie sektoris on hõivatuid ligi 35 000 ja teeme umbes 10% Eesti ekspordist - sellest hoolimata teame, et masinatööstus ei tundu noortele kuigi atraktiivne valik," rääkis Ploompuu. "Väga suur väljakutse on seda müüti murda.

"Eestis tehakse ägedaid asju! Meie mehaanikainsenerid suudavad pakkuda kõrget kvaliteeti ning tööstusettevõtted on pidevas arengus. Kõik noored on teretulnud oma valikuid masina- ja metallitöö kasuks tegema, Eesti ettevõtted ootavad Teid!" reklaamis Ploompuu.

Tänavu tuli Eesti parima ettevõtte tiitel samuti masinatööstussektorisse: selle sai puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav Hekotek.

"Väga paljud teisedki masina- ja metallitöödega seotud ettevõtted väärivad selle aasta eest tunnustust. Hoolimata süvenevast tööjõukriisist riskitakse tehaste laiendamisega, investeeritakse uutesse seadmetesse, püütakse tõsta toodete lisandväärtust ja leida tootmises lisaefektiivsust," rääkis Ploompuu.

Ploompuu refereeris oma vestlust ühe Eesti mõistes eduka masinatööstuse ettevõtte tippjuhiga: "Ta tunnistas, et tunneb väga suurt vastutust iga oma töötaja ja tema pereliikmete ees, et maksta kokkulepitud kuupäeval palka ja pakkuda pikemas perspektiivis oma inimestele tööd ajal, mil on keeruline isegi prognoosida, mis poole aasta pärast juhtub. Ta küsis ka, et kas teised juhid, kellele näiteks riik palka maksab ja kes palju rohkemate inimeste eest otsuseid teevad, saavad sellest vastutusest ikka aru ja võtavad vastutuse oma töö tulemuslikkuse eest?"