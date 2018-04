Massiline ehitamine Koplis toob arendajatele lisakohustuse

Noblessneri elurajoon Foto: Priit Simson

Tallinn hakkas kavandavatelt suurarendustelt nõudma, et nad aitaks rahastada ka teede-lasteaedade ehitamist. Plaani kriitikute sõnul on see järjekordne tasu, mille maksab kinni korteriostja, kirjutab Äripäev.