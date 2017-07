Mati Einmann ostis Juhan Pihelbu pärijad Pärnu Sadamast välja

Pärnu sadam Foto: Madis Veltman

Einmann soetas pikaajalise äripartneri Juhan Pihelbu pärijatelt osaluse ettevõttes AS A&O, mida varasemalt võrdses osas kontrolliti. AS A&O portfelli kuulub 50% AS Pärnu Sadama aktsiatest, teine pool on Rein Kilgi AS Transcom omanduses.