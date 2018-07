Matti Maasikas: brexit on väga valulik ja kulukas

„Ega keegi Brüsselis või liikmesriikide pealinnades ei ole kurt või pime selle poliitilise olukorra suhtes, mis Londonis valitseb," ütles Eesti valitsuse brexiti-koordinaator Matti Maasikas Äripäeva raadiosaates "Kuum tool".

Euroopa Liit peab hindama, kas brittide välja pakutud brexiti-plaan on tõsiseltvõetav. Selle tarbeks kohtuvad täna Brüsselis liikmesriikide esindajad – oktoobriks on vaja kokkulepe valmis saada.

Kui varem oli mõlemal pool paika pandud punased jooned, millest kokkuleppes üle minna ei soovita, siis paratamatult tuleb arvestada poliitilise reaalsusega. "Peab ju olema kellegagi läbi rääkida. Peab ju olema, millest läbi rääkida," ütles Maasikas.

Maasikas nentis, et sidemete lahti raiumine pole lihtne, kuna nende 45 aasta jooksul, mis britid on Euroopa Liidus olnud, on integratsioon Euroopaga olnud tugev, mistõttu on protsess väga valulik ja kulukas.

