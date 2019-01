Maxima Eesti juht: kui töötajatesse suhtutakse hästi ja inimlikult, siis on see kohati suurema väärtusega kui palgatõus

Olete olnud septembrist Maxima Eesti ajutise tegevjuhina ametis. Kuidas see periood on olnud ja kas nüüd, kui saite alaliseks tegevjuhiks, tunnete mingit muutust ka?

Marko Põder: Nagu rahvasuus öeldakse adra seadmise aeg on parajalt pikk. Olen ettevõtte üldist ajakasutust vaadanud ja mõningal määral korrigeerinud seda, et meeskondadel oleks rohkem aega tegeleda prioriteetsemate teemadega. Kui vaadata tänast päeva, et mis on muutunud, siis langetatud otsus on tekitanud minus selgema konkreetsuse ning kindlustunde tulevikuplaanide elluviimiseks.

Praegu valitseb paljudes sektorites tööjõupuudus. Kui palju see Maximat mõjutab?

Vale oleks väita, et ei mõjuta üldse. Tööjõupuudus ja jätkuv palgakasv on ka meile suureks väljakutseks. Saan uhkusega öelda, et meil on suur osa meeskonnast, kes on ülimalt lojaalne meie ettevõttele. Ja mul on hea meel selle üle. See teeb minu seljataguse tunduvalt kindlamaks, kuna saan alati nendele inimestele loota.

Millega on ettevõte töötajate lojaalsuse võitnud?

Minu Maximas oldud ajal ehk siis kahe aasta jooksul olen näinud, et inimesed usuvad sellesse ettevõttesse ja tunnevad uhkust selle üle, et nad siin töötavad. Olen saanud palju tagasisidet selle kohta, et nad tunnevad, et nendesse suhtutakse hästi ja inimlikult. See on kohati suurema väärtusega kui näiteks 20-eurone palgatõus.