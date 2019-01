Maxima Eesti uus juht tuli ettevõttest seest

Marko Põder nimetati 3. jaanuaril uueks juhatuse esimeheks, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. Sellega saab temast ühtlasi ka Maxima Eesti uus alaline tegevjuht. Valikuprotsess viidi läbi koostöös juhtivtöötajate värbamisagentuuriga ning lõppvooru jõudis neli kandidaati.

Enne Maxima Eesti juhatuse esimehe ja tegevjuhi kohale asumist töötas Marko Põder kaks aastat ettevõtte ärijuhina(COO) ja juhatuse liikmena. Tal on enam kui kümneaastane kogemus jaemüügisektoris. Põder õppis Riias Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis (SSE Riga) jaemüügi juhtimist ning ta omab EBS-ist (Estonian Business School) diplomit juhtimis-coaching'us.

"Uue Eesti tegevjuhi valikul hindasime kandidaadi motivatsiooni, tema visiooni ettevõtte jaoks ning kogemusi jaekaubandussektoris. Oluline eelis, mille Marko toob, on asjaolu, et ta tunneb organisatsiooni ning on hästi kursis selle tugevuste ja väljakutsetega," ütles Maxima Grupi juhatuse esimees ja tegevjuht Dalius Misiūnas.

Põder ise ütles, et Eesti ühe suurima jaemüügiketi juhtimine on huvitav tööalane väljakutse. "Minu prioriteediks on tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv, keskenduda klienditeeninduse kvaliteedile ja organisatsiooni sisekultuurile," lausus Maxima Eesti uus juht.

Maxima Gruppi kuuluvad Maxima jaekauplustekett Balti riikides, Stokrotka jaekett Poolas, T-Marketi kett Bulgaarias ning Baltimaades tegutsev e-toidukauplus Barbora.

Maxima Grupp kuulub Vilniaus Prekyba Gruppi, mis on üks suurimaid jaekaubanduse kontserne Baltikumis ning Kesk- ja Ida-Euroopas.