Maxima omaniku käive kerkis ülespoole 3,4 miljardit eurot, kasum kasvas pea 83%

Baltimaade rikkaima ärimehe Nerijus Numavičiuse kontrolli all oleva Leedu ühe suurima ärigrupi Vilniaus prekyba käive kasvas eelmisel aastal 5,2% 3,42 miljardi euroni ning puhaskasum 82,9% 173,2 miljoni euroni.

2016. aastal oli grupi käive 3,25 miljardit eurot ning puhaskasum 94,7 miljonit eurot. Ettevõte märgib, et suur puhaskasumi kasv oli tingitud sellest, et 2016. aastal oli ettevõttel suured ühekordsed kulud. Ettevõte märgib, et võrreldav kasum oli sisuliselt sama.

„2017.aasta oli kõikide meie grupi ettevõtete jaoks edukas- kõikide tütarfirmade käive kasvas, nad kasvasid nii Leedus kui teistes riikides,“ ütles Vilniaus prekyba direktor Marius Čatrauskas.

Grupi käive Leedus kasvas 3,3%, Lätis 4,9%, Eestis 3,9%, Poolas 3,2% ja Bulgaarias 23,7%.

Maxima grupi käive kasvas 4,2% 2,806 miljardi euroni ning kasum kasvas aastatagusega võrreldes 2,1 korda 75 miljon euroni.

Kõige kiirem oli kasv Bulgaarias, kus T-Marketi käive kerkis pea veerandi võrra 111 miljoni euroni. Leedus kasvas Maxima käive 1,7% 1,529 mijardi euroni. Lätis kasvas käive 4% 723 miljoni euroni ning Eestis samuti 4% kokku 464 miljoni euroni.