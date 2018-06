Maxima omanikud ostavad Bauhofi

Leedu ühte suurimasse ärigruppi Vilniaus prekyba kuuluv Ermitažas ostab Eesti ehitusmaterjalide- ning aianduskaupluste keti Bauhof, edastab Leedu majandusleht Verslo Žinios.

Leedu majanduslehe allikate kinnitusel võib tehingu maksumus ulatuda 35 miljoni euroni.

Ostutehingule peab oma heakskiidu andma Eesti Konkurentsiamet.

„Bauhof on praeguseks jõudnud sellisesse arengufaasi, et saame ettevõtte rahuliku südamega uutesse kätesse usaldada ning ise järgmiste ettevõtmiste algatamisse ja arendamisse panustada. Ostuhuvilisi on Bauhofil olnud ka varem. Jõudsime Vilniaus Prekybaga, kellele kuulub Leedus ehitusmaterjalide kaupluste müügikett Ermitažas, müügi osas kõigile asjaosalistele sobiva kokkuleppeni," teatas MyInvest Estonia nõukogu esimees Indrek Prants meediale saadetud teates.

„Näeme Bauhofi kauplusteketil suurt turupotentsiaali – ettevõttes toimivad suurepäraselt nii äri- kui jaeteenindus ning e-kaubandus, tegemist on tugeva ning hästi toimiva organisatsiooniga,“ ütles Ermitažase tegevjuht Marijus Kriščiūnas. „Meil on plaanis ettevõtet kasvatada ning luua kõiki kolme Balti riiki hõlmav ehitus- ja aiakaupade müügikett. Bauhofi kaubamärk jääb Eestis alles ning organisatsiooni tegevjuhtimises muudatusi teha kavas ei ole.“