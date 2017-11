Maxima: tubakatoodete väljapaneku keeld mõjutab tuhandeid kauplusi ja nõuab investeeringuid, milleks väikepoed valmis pole

Maxima Eesti OÜ juhatuse esimees Vygintas Šapokas esitas riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse ja ettepanekud tubakaseaduse muutmise kohta. Tema hinnangul puudub muudatustel selgelt saavutatav sotsiaalne eesmärk.

Riigikogus on arutlusel tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas soovitakse keelata tubakatoodete ja seotud toodete (nt e-sigarettide) näitamine poodides ning kehtestada karmimad nõuded e-sigarettidele. Maxima esitas arvamuse ja ettepanekud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

"Maximal on Eestis 76 kauplust, mis tagavad tööd ligi 4000 inimesele ja teenindavad keskmiselt 170 000 tarbijat päevas. Riigikogu poolt kaalutav tubakatoodete väljapaneku keeld on ainuüksi meile arvestatava majandusliku mõjuga otsus, millel meie hinnangul puudub selgelt saavutatav sotsiaalne eesmärk. Kuid lisaks meile mõjutab muudatus tuhandeid teisi kauplusi Eestis ning nõuab neilt investeeringuid, milleks võib arvata paljud väikepoed valmis ega suutelised pole. Siit kerkivad ka küsimused kõigi turuosaliste võrdsest kohtlemisest, seaduse nõuete täitmise järelevalvest ja paljust muust," kirjutab Šapokas pöördumises.

Ettepanekutena pakkus Šapokas välja, et tubakatoodete müük võiks olla lubatud teatud kassades. "Kui üldse piirata tubakatoodete väljapanekut kauplustes, siis nii, et see oleks lubatud edaspidi vaid teatud osas kassadest, kasvõi ühes. See mõjutaks tarbijate käitumist, eristades kliendid, kes soovivad tubakatooteid nendest, kes neid ei soovi," põhjendas ta.

"Kui ka edaspidi oleks tubakatoodete väljapanek lubatud vaid teatud osas kassadest (rääkimata sellest, kui see oleks sootuks täiesti keelatud), vajame kõikide kaupluste ümbertegemiseks ja investeerimiseks aega. Lisaks muule võib arvata, et kui tuhanded Eesti kauplused hakkavad korraga ellu viima sama seadusandliku piirangu jõustamiseks vajalikke töid, tellitakse need sarnaste spetsialiseeritud teenuse osutajate käest, mis seab täiendavaid piiranguid," seisab pöördumises.

"Kindlasti ei jõuaks me nimetatud keeldu mõistlikel tingimustel ellu viia eelnõus esitatud minimaalse perioodi jooksul. Sama väljakutse tekib ka teistel kauplustel, mis võimendab probleemi veelgi. Selleks, et vältida arusaamatusi ja tagada kaupluste võrdne kohtlemine, sooviksime, et Riigikogu annaks selle keelu jõustamiseks aega 36 kuud ehk 3 aastat," kirjutas Šapokas.