Maxima viskab silma Poola suurele poeketile

Maxima grupp on huvitatud Poola poeketi Stokrotka omaniku Emperia ostmisest, vahendab Verslo Zinios (VZ) Poola ärilehte Parkiet.

Poola meedia andmetel on ettevõte Emperia müügiks. Kompanii alustas kevadel investori otsinguga, millega loodeti lõpule jõuda septembri lõpuks. Ettevõtte kuue kuu raportis on kirjas, et investori otsinguga on jõutud ettevõtte hindamise (due diligence) faasi.

Parkieti andmetel loodab ettevõte tehinguga lõpule jõuda tuleva aasta esimeses kvartalis.

Maxima jaoks oleks Stokrotka omandamine järgmine samm Poola turule tungimiseks, kus Maximale kuulub juba poekett Aldik.

Kui läbirääkimised õnnestuvad, teeks Maxima grupp pakkumise Emperia aktsiate väljaostmiseks, mille aktsiad on noteeritud Varssavi börsil.

VZ konsulteeris ekspertidega, kes leidsid, et Emperia eest tuleks maksta läinud aasta kaheksa kordne EBITDA-kasum. See tähendaks, et Poola kauplusekett oleks väärt enam kui 200 miljonit eurot.

Maximale kuulub Poolas Adlik Nova umbes 30 poodi. Stokrotkal on Poolas enam kui 400 poodi, mille põrandapind on vahemikus 200 kuni 1000 ruutmeetrit.

Emperia läinud aasta käive ulatus 2,451 miljardi zloti ehk 578 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum oli 50,5 miljonit zlotti ehk 11,9 miljonit eurot.