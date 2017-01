USA kiirtoidukett McDonald’s plaanib avada tänavu Venemaal vähemalt 50 uut söögikohta. Samuti loodetakse sõlmida rohkem frantsiisilepinguid, et laieneda piirkondades, kus juba ollakse esindatud ja ka uutes piirkondades, ütles McDonald’si Venemaa juht, kirjutab Reuters.

Mullu avas kett Venemaal 73 söögikohta, ületades seega plaanitut. Mullu avatud söögikohtadest, kuulub 65 tükki ettevõttele, ütles McDonald’si Venemaa juht Khamzat Khasbulatov.

„Olukord ei ole läinud ei paremaks ega halvemaks, seetõttu ei ole 50 väike number, jätame lihtsalt enda partneritele rohkem vabadust ja aega tempo määramiseks,“ ütles ta.

Praegu on McDonald’sil Venemaal kolm frantsiisipartnerit. Kokku on ettevõtte frantsiisipartneritel Venemaal 92 söögikohta. McDonald'sil on Venemaal kokku 609 söögikohta.

Ta lisas, et ettevõtte eesmärk on viia Venemaal kohalike varustajate osakaal 2018. aasta lõpuks ligi sajale protsendile praeguselt 85 protsendilt.

2014. aastal keelas Venemaa paljude toidukaupade impordi, et maksta kätte lääneriikidele, kes kehtestasid Venemaale Ukraina kriisis osalemise eest sanktsioonid. Toidukaupade sisseveopiirang kehtib jätkuvalt ja see on tõstnud hindu ja andnud hoogu Venemaa põllumajandusele.