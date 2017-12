McDonalds sulgeb Indias massiliselt söögikohti

McDonald's ei suuda taluda olukorda, kus nende söögikohad pole Põhja- ja Ida-Indias populaarsed. Sestap suleti 84 Ida-ja Põhja-Indias asuvat söögikohta ehk pooled seal asuvatest McDonald'si restoranidest. Vähemalt selline on ettevõtte frantsiisipartneri jutt.

See võib panna Vikram Bakshi Connaught Plaza Restaurantsi surve alla, kes 50:50 ühisettevõttes McDonaldsi frantiisipartnerina peab 160 McDonald'si söögikohta. Ettevõtte söögikohtade sulgemisel võib ka olla teine põhjus. Nimelt lõpetas toidutarnija Radhakrishna Foodland ettevõtte toidukaupadega varustamise, kuna ettevõte ei maksa õigeaegselt arveid, kirjutab The Times of India.

„Meil tekivad varustusraskused,“ ütles Bakshi. „ Radhakrishna Foodland lõpetas ootamatult teenuse pakkumise ja me kahtlustame, et see ajastus on seotud tipphooajaga.“

Toiduainetega varustaja esindaja Raju Shete ütles, et midagi ootamatut varustamise katkestamises ei ole. „Me oleme saatnud neile kolm kirja ja oleme korduvalt kohtunud Bakshiga, kuna ettevõte ei tasu isegi regulaarseid arveid. Seetõttu on ettevõtte võlg plahvatuslikult kasvanud,“ ütles Shete. „Me ei kavatse isikliku raha kaotada.“

Et McDonald'si partner on sulgenud hulgaliselt söögikohti, on toidukaupade müük neile vähenenud poole võrra. Logistikafirma kulud on aga kasvanud. Nüüd hakkab kätte jõudma laos seisva toidukauba säilivustähtaeg, mida McDonald'si partner ei ole vastu võtnud, kuna burgerimüük on vilets.

McDonalds'il on Connaught Plaza Restaurantsiga asjade ajamisest kõrini. Seetõttu lõpetasid nad frantsiisilepingu augustis. Bakshi on pidanud McDonald'si vastu kohtulahinguid alates 2008. aastast, kui McDonald's tahtis osta äripartneri osaluse ettevõttes välja. McDonald's pakkus osaluse eest 5-7 miljon dollarit, kuid Bakshi küsis osaluse eest sada miljonit dollarit, kuna Grant Thorton hindas ettevõtte 331 miljonile dollarile.