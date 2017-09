McDonald'si päästis Jaapanis šokolaadiga friikartulid

McDonald'sit on Jaapanis tabanud alates 2014. aastast üks skandaal teise järel. Küll ostsid nad parim möödas kanu tarnijalt, siis leiti friikartulite vahelt inimese hammas ja plombiirist tuli välja plastikujupp, kirjutab Bloomberg.

McDoanld'si Jaapani üksus läks börsile 2001. aastal ja ettevõte käive kukkus madamale tasemele alates sellest aastast, kuna ettevõte sulges sadu söögikohti. USA McDonald's teatas, et nad kaaluvad kahjumeid kuhjavas Jaapani ettevõttes 49,9 protsendise osaluse müüki.

„Mõtlesime tol ajal (2014), et McDonald'siga on kõik läbi,“ ütles Torrance'i konsultant Ichiro Fujita. „Paljud inimesed rääkisid, et nende maine on nii halb, et nad peavad vahetama nime.“

McDonald's Holdingsi Japaani juht Sarah Casanova otsustas anda vastulöögi. Ta rääkis kehvalt jaapani keelt, kuid ta külastas kõigis 47 prefektuuris söögikohti ja küsis einastajatelt, et mida nad tahavad, et McDonald's muudaks. Eriti kuulas ta emasid, kes teevad kogu pere einestamisotsuseid.

Külastustest sündis nimekiri soovidest ja osa nendest viidi ellu. Nii tõi McDonald's Jaapanis müügile sealiha ja ingveri burgerid ja friikartulid šokolaadiga. Probleeme valmistanud Hiina kanatarnija vahetati välja. Lisaks saavad einestajad kontrollida, kuskohast on toiduained pärit.

Uued tooted aitasid McDonad'si halvimast välja. Augustis kasvas vähemalt aasta aega avatud olnud söögikohtades 21. kuud järjest müük. Ettevõte on juba kahel korral tõstnud kogu aasta kasumiprognoosi.

Esmakordselt alates 2012. aastast avas ettevõte Jaapanis rohkem söögikohti kui neid sulges.

Casanova alustas karjääri McDonald'sis Kanadas 1991. aastal ja töötas seejärel Venemaal, Jaapanis, Malaisias ja 2013. aastal tuli tagasi Jaapani.

„Kui ma üldse olen midagi õppinud eri maades, siis see on, et ära kunagi kujuta endale ette, et tead mida klient tahab,“ lausus ta.