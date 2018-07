McDonald'sit Baltimaades esindav ettevõte kasutab kasumit Lätis laienemiseks

Premier Capital sõsarettevõte ja Baltikumi McDonald’s arenduslitsensi omanik Hili Properties registreeris 2017. aasta 31. detsembri seisuga 4,4 miljonit eurot tegevuskasumit, mis tähendab, et võrreldes eelmise aasta 3 miljoni eurose kasumiga kasvasid tulud 31%, teatas Hili Properties.

Eelmise aasta lõpus alustas Hili Properties arendustegevusi Lätis ja Rumeenias vastavalt oma strateegiale, mille eesmärk on mitmekesistada tulusid.

Hili Properties omab ja haldab renditavaid äripindu Lätis, Leedus, Eestis, Maltal ja Rumeenias. Selles saja miljoni väärtusega portfellis on neli ärihoonet, üheksa kaubanduskeskust ja üheksa McDonald’s restoranihoonet.

Restoranid on osa Premier Capitalist, McDonald's litsensiomanikule Baltikumis, Rumeenias, Maltal ja Kreekas. Hili Properties ja Premier Capital on osa Hili Ventures grupist, mis on juba mitmeid aastaid tundnud huvi Baltikumi vastu.

Hili Properties eelmise aasta tulude kasv tulenes peamiselt Rumeenia ART Ärikeskuse omandamisest saadud tulust. Tehing andis märkimisväärse panuse ka varade netoväärtuse kasvu 2016. aasta 28,2 miljonilt eurolt eelmise aasta 38,4 miljoni euroni. Aasta kasum ulatus 4,5 miljoni euroni, kasvades 48% võrreldes 2016. aastaga.