McKinsey uuring: automatiseerimine viib Eestist 15 aastaga 70 000 töökoha

Kui valdavalt levib kartus, et tehisintellekti arengu ning robotite tulekuga ähvardab inimesi töökohtade kaotus, siis maineka konsultatsioonifirma McKinsey uuring näitab, et aastaks 2030 peaks tehisintellekti areng Eesti sisemajanduse kogutoodangusse lisama 0,9 protsendipunkti ning töökohti lisanduma 1,6%.

McKinsey & Company partner Jens Riis Andersen märkis Töö tuleviku konverentsil, et osa töökohti loomulikult kaob. Need on töökohad, kus automatiseerimise potentsiaal on üle 70%. Samas on palju töökohti, kus on küll osa tööd võimalik automatiseerida, kuid inimene jääb alles ning tema töö muutub.

McKinsey uuringu kohaselt puudutab automatiseerimine Eestis umbes 70 000 töökohta Need kaovad. Samas loob automatiseerimine juurde 29 000 töökohta ning suurem tootlikkus peaks looma juurde veel 50 000 ehk kokku peaks 2016. aastaga võrreldes olema lisandunud 9000 töökohta.

Andersen märkis, et näiteks ka õpetajate töökohti võib automatiseerimine puudutada, kuid õpetaja ise jääb alles, talle jääb rohkem aega tegeleda nende osadega töös, kus inimene koos oma eriliste oskustega on oluline.

Selleks, et uuringu positiivne väljavaade ka tõeks osutuks on kriitilise tähtsusega töötajate ümberõpe, et tagada neile tulevikutöös vajaminevad oskused.