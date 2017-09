Medvedev keelas riigiasutustel välismaalt mööbli ostmise

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev allkirjastas määruse, mis keelab riiklikud mööbli ning puidutoodete ostud välismaalt kaheks aastaks.

Piirang ei puuduta Euraasia majandusliitu kuuluvaid riike. Lisaks Venemaale kuuluvad sinna veel Valgevene, Armeenia, Kirgiisia ja Kasahstan, vahendab lenta.ru.

Medvedev märkis, et impordi asendamine kodumaiste toodetega areneb riigis tervikuna üsna hästi ning strateegilistes valdkondades on see läinud isegi plaanitust paremini. Tema sõnul on aga veel palju teha konkurentsivõime parandamisel ning Venemaa toodangu maine tõstmisel.