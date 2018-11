Medvedev nõudis naftafirmadelt kütusehinna külmutamist, leppe tingimused sunnivad sõltumatuid tanklaid streigile mõtlema

Naftafirmade allkirjastatud lepe ei erine palju nendest meetmetest, mis 31.oktoobril valitsusega kokku lepiti. Kozaki sõnul leppisid valitsus ning naftafirmad kokku, et 1.novembrist on nii kütuse hulgi- kui ka jaemüügi ehk tanklate hinnad külmutatud. Ja 10.novembrist kohustuvad ettevõtted nii börsile kui hulgiturule pakkuma eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3% rohkem naftatooteid.

Kokkuleppes oli kirja pandud ka väikeste tanklate ning tanklaekettide jaoks kehtestatud hinnad erinevates regioonides.

Keskmine mootoribensiini 92 tonni hind ei tohi Venemaal kuni uue aasta alguseni ületada 53 501 rubla ( 702,3 eurot), 95 hind 56 649 ( 743,6 eurot) ning diislikütuse tonni hind 51 201 rubla (672,1 eurot). See tähendab, et kütuseliitri hulgihind ei tohi ületada vastavalt mootoribensiinil 92- 39,86 rubla (0,523 eurot), 95-l 42,77 rubla (0,561 eurot) ning diislikütusel 43,11 rubla (0,566 eurot).

Tanklate keskmisi kütusehindu arvestades maksab 92 liiter 1.novembrist Venemaa tanklates 2,86 rubla (0,0375 eurot), mootoribensiini 95 liiter 3,06 rubla (0,040 eurot) ning diislikütuse liiter 2,36 rubla (0,031 eurot).

Valitsus lubas kontrollida neid sõltumatuid ehk siis naftafirmadega mitte seotud tanklaid, mis tõstavad hindu rohkem kui 4% üle väiketanklate hulgihindade taseme.

Sõltumatud tanklad valmis streikima

Vedomosti kirjutab, et kuigi kokkulepped kehtivad juba novembri algusest, ei olnud eelmisel nädalal kütuseturul muutusi märgata. Nii kirjeldas ühe sõltumatu tankla tippjuht ajalehele, et naftafirmad pakuvad väikestele müüjatele endiselt hulgiturul kõrgeid hindu ning osades piirkondades kütust ei jätku. Seejuures on kütuse hinnad Peterburi kauba- toorainebörsil novembris algusest langenud 2-4%.

Hulgihindade tõus ajal, mil jaehinnad on külmutatud, on viinud selleni, et kõik tanklad- nii sõltumatud kui naftatootjatega seotud, töötavad kahjumiga, rääkis sõltumatu kütuseliidu juht Pavel Baženov. Olukorda ei paranda ka sõlmitud kokkuleppe kontrollimine. Valitsuse sõltumatutele tanklatele seatud 4% juurdehindluse piirist jätkub ainult kütuse tanklasse toomiseks ning pankadele maksmiseks.

Baženovi sõnul tuleks Venemaa kütuseturul läbi viia komplekssed reformid. Kui seda ei tehta, prognoosib ta üleriigilisi sõltumatute tanklate streike. Nende tanklate kaudu müüakse 40% kütust ehk 27,2 miljonit tonni. „Vaevalt et inimesed lubavad oma äri ilma võitluseta hävitada,“ tõdes Baženov. „Praegu me hoiame seda negatiivset lainet kinni, kuid kui olukord lähiajal ei muutu, ei suuda me seda enam kinni hoida,“ lisas ta. Liit on Baženovi sõnul sõltumatute kütusefirmade seas juba streigimeeleolu märganud.

Venemaa kütuseliidu juht Jevgeni Arkuša keeldus kommentaaridest. Samuti ei vastanud Vedomosti küsimustele suurte naftafirmade, energeetikaministeeriumi ning monopolidevastase teenistuse esindajad.