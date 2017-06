Medvedev teatas EL-i vastaste sanktsioonide pikendamisest: Vene põllumehed on seda korduvalt palunud

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev teatas, et valitsus esitab president Vladimir Putinile ettepaneku pikendada vastusanktsioone kuni 2018. aasta 31. detsembrini.

„Eile võttis EL vastu otsuse Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamise kohta. Kahjuks jätkavad meie Euroopa partnerid seda ebakonstruktiivset liini meie riigi suhtes. Järjekordselt on poliitika majandusest ja üldse laiemalt võttes tervest mõistusest üle. Selles olukorras reageerime me adekvaatselt, eile arutasime me seda küsimust presidendiga. Valitsus esitab presidendile ettepaneku vastumeetmete kehtivuse pikendamiseks veel ühe aasta võrra kuni 2018. aasta 31. detsembrini,“ ütles Medvedev RBK vahendusel.

„Vastastikuste majanduslike piirangute režiimil ei ole perspektiivi, aga me oleme sunnitud minema sellele sammule nii seetõttu, et kaitsta oma rahvuslikke huve, kui ka seetõttu, et toetada meie majanduse väga tähtsaid sektoreid, sest kehtestades vastumeetmed toetame me Venemaa põllumajandussektorit,“ lisas Medvedev.

Medvedevi sõnul usub ta Vene tootjate võimesse võimalused, mida EL-i vastased vastumeetmed endast kujutavad, täiel määral ära kasutada. Ta märkis, et põllumehed on korduvalt palunud valitsusel piiranguid pikendada.

Euroopa Liit pikendas Venemaa-vastaseid sanktsioone kolmapäeval samuti 2018. aasta 31. detsembrini.