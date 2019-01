Meedias levivad meremeeste palganumbrid on ulmelised

Eesti Laevajuhtide Liidu arvates tuleb meremeeste töötasudest rääkides pöörata tähelepanu mitmele aspektile. Esiteks rahaühikule. Rahvusvaheliselt on meremeeste töötasud määratud sageli USA dollarites. Konverteerides summa tavainimesele paremini võrreldavatesse eurodesse, väheneb summa märgatavalt. Teiseks neto- või brutopalk. Rahvusvaheliselt makstakse meremeestele sageli välja kogu palgafond, millelt tuleb olenevalt residentsusest ja muudest teguritest tasuda ka erinevaid makse. Kolmandaks tähtajalised lepingud. Merenduses kasutatakse laialt tähtajalisi töölepinguid ehk töötasu makstakse üksnes merel oldud aja eest. Levinud on 1:1 süsteem (näiteks 2 kuud merel ja 2 kuud kodus) ja 2:1 süsteem (näiteks 4 kuud merel ja 2 kuud kodus). Tavapalkadega võrreldava kuu keskmise töötasu saamiseks tuleb esimesel juhul kuu töötasu kahega jagada, teisel juhul 1,5-ga. Vähemtähtis ei ole ka see, et kavandatav 0% tulumaks ei hakka kehtima kõikidele meremeestele. Seda saavad teatud tingimustel kasutada ainult Euroopa Majanduspiirkonna lippude all sõitvatel laevadel töötavad meremehed, välja jääb ka märkimisväärne hulk Euroopa reisilaevadel töötavaid meremehi.

„Enda ja oma kursusekaaslaste reaalsete kogemuste ja tööpakkumiste põhjal võin öelda, et kolmanda tüürimehe töötasu võib olla hetkel näiteks 3200-3500 dollarit üksnes merel oldud aja eest, see on umbes 3000 eurot. Jagades selle kahega, jääb järele 1500 eurot, millelt tuleb tasuda ka maksud. Arvestades meretöö raskust ja keerukust, ei saa seda kuidagi ülemäära suureks pidada,“ illustreerib olukorda laevajuhtide liidu juhatuse liige Tauri Roosipuu.

Eesti Laevajuhtide Liit juhib tähelepanu ka sellele, et meremeeste maksusoodustused on rahvusvaheline praktika. Kuna meritsi veetakse ligikaudu 90% maailma kaupadest, siis tänu meremeeste maksusoodustustele on ka merevedude hinnad ja üldine hinnatase selle võrra soodsamad – see puudutab kaudselt iga inimese rahakotti. Samuti on just merendus üks valdkondadest, kus on Euroopa Liidu seadusandluse järgi lubatud riigiabi andmine. Argument, et pärast meremeestele maksusoodustuste tegemist hakkavad seda ka teised sektorid nõudma, seetõttu ei päde.

Eesti Laevajuhtide Liit (ELJL) on kutseorganisatsioon, mis ühendab Eesti laevajuhte (vahitüürimehi, vanemtüürimehi ja kapteneid). Eesti Laevajuhtide Liit on suurima liikmeskonnaga laevaohvitsere ühendav organisatsioon Eestis ja sellel on üle kahesaja liikme.