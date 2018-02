Meeldetuletus: õige pea kukub ID-kaardi sertifikaatide uuendamise tähtaeg. Kes jääb hiljaks, selle sertifikaadid tühistatakse

1. aprillist tühistatakse uuendamata turvanõrkusega ID-kaartide sertifikaadid.

30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA), et avastasid ühe maailma suurima kiibitootja kiipides turvariski. Neid kiipe kasutab ka Šveitsi firma Gemalto, kes toodab Eestile ID-kaarti. Turvarisk mõjutab Eestis alates 2014. aasta sügisest välja antud kaarte.

RIA koos PPA ning teiste partneritega töötas välja turvariski maandamiseks rakenduse: tarkvara, mille abil saab turvariskiga kaartide elektroonilist osa uuendada.

"Tänase seisuga on uuendatud ca 430 000 ID-kaardi sertifikaadid, mis on üle poole peatatud sertifikaatidega ID-kaartidest (3. nov hilisõhtul peatati ca 740 000 ID-kaardi sertifikaadid). Kauguuendamise teel on ID-kaardi sertifikaadid ära uuendanud ca 316 000 inimest, politsei- ja piirivalveameti teenindusest ligi 114 000 ID-kaardi omanikku," ütles RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich.

Ca 330 000 inimest, kes on kasutanud vähemalt paaril korral aastas kaarti elektrooniliselt, on tema sõnul ID-kaardi sertifikaadid ära uuendanud. "Jaanuari lõpu seisuga on veel umbes 190 000 inimesel, kes kasutasid eelmise aasta jooksul ID-kaarti elektrooniliselt vähemalt korra, dokumendi sertifikaadid uuendamata. Ligi 155 000 nimetatud 190 000st puudub alternatiivne digiallkirja andmise võimalus ning autentimisvahend nagu nt mobiil-ID."

"430 000 uuendatud ID-kaardi seas on 100 000 sellist, mida ei ole kordagi aasta jooksul elektrooniliselt kasutatud," lias ta.

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada kuni märtsi lõpuni. 1. aprillist uuendamata sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda politsei- ja piirivalveametilt uus dokument.

Tühistatud ja peatatud sertifikaatidega ID-kaart kehtib isikuttõendava dokumendina kuni sellel märgitud kuupäevani, ka kehtib dokument kliendikaardina ning sellega saab välja võtta digiretsepti.