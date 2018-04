Meelis Lao vaidlustas tema suhtes tehtud pankrotiotsuse

Ärimees Meelis Lao esindaja, vandeadvokaat Terje Eipre vaidlustas Harju maakohtu pankrotiotsuse.

Pankrotti taotleb maksu- ja tolliamet, sest Meelis Lao firma Inimõiguste Büroo OÜ maksuvõlgnevus on pea 564 000 eurot ning võlg on üleval alates oktoobrist 2007, näitab maksuvõlglaste register.

Määruskaebuse esitaja Meelis Lao on aga seisukohal, et Harju maakohus on ebaõigesti kuulutanud välja tema pankroti ja palub Harju maakohtu määrus tühistada.

Lao advokaat Terje Eipre sõnul on antud juhul Lao vaidlustanud ka maksuameti vastutusotsuse. "EMTA nõue pole selge ning võlgnik vaidleb pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõudele põhjendatult vastu. Kaebaja on esitanud võlausaldajale uued asjaolud ja tõendid, mille varasem esitamine ei olnud võimalik. Seega saab seda vaidlust pidada pankrotimenetluse väliselt," selgitas Eipre.

Maksu- ja tolliameti meelest puudus Inimõiguste Kaitse Büroo OÜ-l sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus.