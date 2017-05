Meelis Milder: need,kes otsivad Hiina turul partnereid, on kümme aastat hiljaks jäänud

Baltika juht Meelis Milder peab ettevõttes väga oluliseks just töötajaid. "Nii ettevõtetel kui ka nende juhtidel on tõuse ja paigalseise, aga ilmselt olen olnud õnnelik inimene. Alati on tulnud uued mõtted, meeskond on toetanud, meeskonda on tulnud uued inimesed uute ideedega ja paistnud uued võimalused."

Foto: Karin Kaljuläte