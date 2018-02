Meerits: sissemaksete lõpetamine teise pensionisambasse on kõige rumalam mõte

Majandusinimesed saavad aru, miks erakonnad just pensionäride hääli püüavad, aga pole mingil juhul nõus sellega, kui ohvriks tuuakse toimiv pensionisüsteem, kirjutab Äripäev.

Hansapanga asutajate hulka kuuluv ja praegu peamiselt investeerimisega tegelev Heldur Meerits märkis irooniliselt, et kui inimene ütleb, et ta ei taha, et riik tema II sambasse raha juurde paneks, siis see inimene peaks samas deklareerima ka, et ta mitte mingil juhul ja mitte iialgi ei küsi toimetulekutoetust tulevikus.

„Võib-olla on II pensionisamba süsteem küll mõnevõrra sunniviisiliselt inimese suunamine säästmise poole, aga kõigist nendest kolmest katteallikast on riigi sissemaksete vähendamine või lõpetamine kõige rumalam mõte," ütles Meerits. Ta lisas, et kuna inimeste keskmine vanus järjest kasvab, siis II samba lõhkumine ei ole mingi lahendus pensioniprobleemidele.

