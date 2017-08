Meerits: valdav on mentaliteet, et "ärme igaks juhuks midagi tee"

Ettevõtja Heldur Meerits ütleb Maalehele antud intervjuus, et on Eesti tuleviku suhtes pessimistlik, sest muretseb, kas oskame oma võimalusi ära kasutada.

"Ma olen tegelikult pessimist. Ma näen, kuidas võiks edasi minna. Pessimism seisneb aga selles, et kas me ikka oskame neid võimalusi ära kasutada. Ma kardan, et meil on liiga valdav sedalaadi mentaliteet, et võiks ju küll teha selle suure tselluloositehase, aga ärme igaks juhuks tee."

Meerits rääkis intervjuus ka sellest, et Eesti väiksus on nuhtluseks ka ettevõtluses. "Meie ettevõtted on üsna pisikesed. Kui on tarvis näiteks midagi leiutada, siis see nõuab ikkagi teatud absoluutsumma eurosid. Kui väike ettevõte on tubli ja saab tehtud veerand või pool leiutist, siis kokkuvõttes leiutist ikkagi ei ole."

