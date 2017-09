Mees tõusis justkui Eesti rikaste TOPi, aga tegelikult siiski mitte

Metsanduskontserni Sylvester üks asutajaid, praegune Kaamos Groupi omanik Kaido Jõeleht pakkus oma finantsjuhile Mait Mengelile võimaluse soetada osalus firmas, tehes seda viisil, mida Eesti ettevõtetes kasutatakse väga harva, kirjutab Äripäev.

Äripäev avastas järgmisel kolmapäeval ilmuvat Rikaste TOPi kokku pannes, et suvel sai enam kui 70 miljonit eurot väärt Kaamos Groupi enamusosanikuks äriregistri andmetel ettevõtte pikaaegne finantsjuht Mait Mengel. Äriregister näitas, et Mengelile kuulub nüüd 63,71% Kaamos Groupist ja firma asutajale on jäänud ainult 36,29%.

Kui Äriregistris olevad andmed oleksid paika pidanud, siis oleks 2003. aastast ettevõttes töötanud finantsjuht Mengel tõusnud hoobilt Eesti 30 rikkama inimese hulka. Asja uurima asudes aga selgus, et tegelikkus on teine ning Mengel ei jõua ka pärast Kaamos Groupi osanike ringi kaasamist 500 jõukama ettevõtja hulka.

Milles peitub konkus, loe juba Äripäevast.