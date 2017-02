Mehhiko on valmis andma USA-le president Donald Trumpi kavandatavate meetmete suhtes vastulöögi. Kasutades oma trumpi - maisi.

Nimelt on Mehhiko üks USA maisi peamine ostja. Mehhiko kongressi välissuhete komiteed juhtiv senaator Armando Rios Piter ütles, et algatab sel nädalal seaduseelnõu, mis näeb ette, et USA asemel ostetakse mais hoopis Brasiiliast ning Argentinast.

See on esimene märk sellest, et Mehhiko kavandab president Donald Trumpi ähvardustele reaalseid vastusamme, edastab CNN.

„See on hea viis öelda, et vaenulikkusel on tagajärjed,“ lausus Rios Piter.

USA on maailma suurim maisitootja ning eksportija ning tarned Mehhikosse on pärast NAFTA (Mehhiko, Ameerika ja Kanada vahelise vabakaubandusleppe) sõlmimist plahvatuslikult suurenenud. 2015. aastal eksportisid USA farmerid Mehhikosse 2,4 miljardi dollari eest maisi. 1995. aastal, mil leping ei olnud veel allkirjastatud, oli ekspordimaht tagasihoidlik 301 miljonit.

Ekspertide sõnul läheks muudatus Ameerikale kalliks maksma. „Kui kaubandussõda tõesti vallandub ning Mehhiko hakkab Brasiiliast ostma, siis mõjutab see maisiturgu ning raputab ka kogu põllumajandustoodete turgu,“ tõdes DTNi analüütik Darin Newsom.

Donalt Trump soovib, et Mehhiko maksaks kahe riigi piirile rajatava tara eest ning ähvardab kehtestada Mehhiko impordile 20-35% maksud.

Samuti tahab Tump NAFTA tingimusi uuendada. Nimelt on presidendi sõnul just vabakaubanduslepe põhjuseks, miks tööstusalased töökohad Mehhikosse liiguvad. Samas leidis Kongressi analüüsiraport, et sellisel arvamusel ei ole alust.