Mehhiko rikkaim ja maailma üks jõukamaid mehi, telekommunikatsiooniärimees Carlos Slim, ei korralda just tihti pressikonverentse. Reedel ta seda tegi, et rääkida Donald Trumpist, kirjutab The Guardian.

Mehhiko miljardär kiitis USA uut presidenti kui suurepärast läbirääkijat, kuid kahe riigi vahelise müüri asemel soovib ta hoopis näha Mehhiko arengut ja juurde tekkivaid töökohti.

Magnaat on ka varem Trumpi müüri ideed kritiseerinud ning öeldnud, et piiriturvalisust saab tekitada paremini investeeringute ja töökohtade loomisega Mehhikosse.

„Parim müür on investeeringud, areng ja võimalused tööturul," ütles Slim pressiüritusel. „Inimesed lahkuvad Mehhikost et otsida võimalusi, mitte turismi eesmärgil."

Reedesel üritusel nimetas Slim Trumpi korduvalt suurepäraseks läbirääkijaks ning tsiteeris USA presidendi raamatut „Jälle suureks: kuidas teha korda meie sandistatud Ameerika".

Slimi pressiüritus tuli ajal, mil USA ja Mehhiko suhted on väga halvad. Mogul ütles aga, et ta ei näe Trumpis Mehhikole erilist ohtu.

„Trump ei ole Terminaator. Ta on Läbirääkija. Ma ei näe riske. Ma näen võimalusi," ütles ta.

Siiski tegi mees peent kriitikat Trumpi plaani osas „teha Ameerika jälle suureks". Ta ütles: „Ameerika naasmine 20. sajandi tasemele, mil nad tõusid oma suurepäraste tööstuste tõttu maailma liidriks ei tööta täna. Mehhiko on USAle parim partner ja täiendab riiki kõige paremini," ütles ta. Ta lisas et Mehhiko töölised on suurepärased ja teenivad vähem kui kolleegid Hiinas.

Pressikonverentsi tähelepanelikult jälginud inimesed märkasid, et Slim oli joviaalses tujus ning vastas küsimustele vabalt. Nad arvavad, et Slim positsioneeris end sellega potentsiaalseks vahemeheks suhtlemisel Trumpi administratsiooniga.

Mehhiko president Enrique Peña Nieto tundub olevat otsustusvõimetu ning ei suuda kuidagi Trumpi provokatsioonidele vastata. Slimi, kelle varanduse väärtuseks hindab Forbes 49,3 miljardit dollarit, tundub Trump vähem heidutavat.

Slim ja Trump einestasid eelmise aasta 21. detsembril Floridas, Trumpi Mar-a-Lago kuurortis. Trump kirjeldas toonast kohtumist kui „mõnusat õhtusööki koos imetoreda mehega".

Peña Nieto ja Trump on kokku leppinud, et avalikult enam müürist ei räägita, samuti sellest, kes selle kinni maksab. Reede hommikul rääkisid kaks presidenti tund aega telefoni teel ning tuvastasid mitmeid olulisi erimeelsusi.

Ühisel pressikonverentsil Theresa Mayga kirjeldas Trump kõnelust Nietoga kui „väga, väga sõbralikku", kuid kordas oma plaani kaubandusleping üle vaadata.

„See oli väga, väga sõbralik kõne," ütles ta. „Kuid USA ei saa jätkuvalt kaotada suurt osa ärist ja ettevõtetest Mehhikole. Lisaks ka miljoneid ja miljoneid töökohti."

Trumpi ähvardused on juba tekitanud Mehhiko majanduses tõsist kaost. Tavalisi mehhiklasi ajab marru mehe plaan rajada kahe riigi vahele müür. Paljud on asunud koonduma oma muidu ebapopulaarse presidendi selja taha.

„Esimest korda näen ma, et ettevõtete juhid, intellektuaalid, politikud ja meedia on toimuva pärast mures," kirjeldas kirjanik ja kolumnist Guadalupe Loaeza.

„Lõpuks ometi kuuleme me häirekellasid ja me küsime endilt, „Mida me saame teha? Kuidas me liitume?" lisas ta. „Ma ei ole juba aastaid näinud siin riigis sellist meelsust ja iha midagi teha."