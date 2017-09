Meie meediastaarid on nõrgad: Ameerikas on lahvatanud tõeline suhtedraama, kus mängus miljardid

Suhtedraamad ei ole kunagi toredad. Meil siin kodukamaralgi on üks eetrisse saanud. USAs on aga hoopis eriline ja karm lugu käsil. Kui arvame, et vanad inimesed, kes on aastakümneid koos olnud, ei viitsi enam draamadega jännata, siis paraku eksime. Celebrity Networth kirjutab 80-aastasest miljardärist, kel käsil inetu lahutusprotsess.

Kinnisvaraarendaja Harry Macklowe ei ole Padaritest ja Mardisoodest kehvem tegelane. Tema on oma abikaasa Lindaga koos elanud 57 aastat. Nüüd on avalikkuse ette tulnud mehe pikaaegne armuke Patricia Landeau, kel vanust 62 aastat. Suhe on kestnud neli aastat ning mees ostis naisele Park Avenuele isegi korteri. Paika, mis asub vaid mõne kvartali kaugusel tema ja Linda kodust.

Landeau tuli avalikkuse ette, kuna teda solvas, et meedias nimetati teda „Macklowe palju nooremaks armukeseks". Ta soovis, et maailm teaks, et ta tuleb heast perekonnast ja tal on ka endal raha. Ta on ka ise abielus, kuid elab abikaasast lahus. Landeau on Prantsusmaa Iisraeli Sõprade Muuseumi direktor Jerusalemmas. Macklowe'id on selle muusemi annetajad.

Macklowe'del on väga palju kinnisvara ja Lindal suurepärane kunstikollektsioon. Mehe vara väärtus on 2 miljardit dollarit. Ta ise väidab, et on naisele pakkunud poolt oma varast, kuid Linda ütleb, et sellist pakkumist ei ole tehtud. Trikk on aga selles, et miljardär väidab, et ta on pankrotis.

Nimelt ütleb ta, et ta on 400 miljoni dollariga miinuses. Tema peagi endine naine ütleb, et mees ei ole alates 1980ndate algusest makse maksnud.

Harry ja Linda Macklowe'il ei ole abieluvaralepingut. Lahing kestab tõenäoliselt veel ka järgmisel aastal. Väidetavalt on härra Macklowe ja armuke Landeau plaanimas kohe pärast lahutust abielluda. Enne seda peab veel ka naine muidugi abielulahutuse ette võtma.