Meil juba on neljapäevane töönädal, aga mitte selline nagu ootame

Foto: Scanpix, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Paljudel eestlastel juba on nende endi teadmata ihaldatud neljapäevane töönädal. Ent mitte selline, nagu nad ootaks, kirjutab Äripäev.

Selle on loonud moodne tööruumide planeerimine ehk avatud kontor. Seinteta büroos kulub maineka juhtimisajakirja Harvard Business Review andmeil töötajail ligi 1,5 tundi päevas ehk peaaegu terve tööpäev nädalas tühja.

Ent kui neljapäevase töönädala all peetakse silmas nelja töö- ja kolme puhkepäeva, siis on selline sunnitud lahendus sellest kehvem. Tööajast võetud 1,5 tundi on perega ja hobide või puhkusega veedetud taastumisaja asemel sisustatud keskendumisraskustega, töö tegemise segamisega, kasvava ärrituse ja ärevuse ning töötahte hääbumisega.

