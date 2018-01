Meil on head müügimehed? Eestlastele kuulub pea 10% tudengeid USA-sse raamatuid müüma läkitavast firmast

Nädalavahetusel kogunesid USA-s Nashville'is ukselt uksele müügi koolitusfirma Southwestern Advantage inimesed, et välja kuulutada eelmise aasta edukaimad ülikoolid ja üksikud müüjad. Välja jagati ka hulk 200 miljoni dollarilise aastakäibega firma aktsiaid, millest juba ligi 10% kuulub just eestlastele.

Auhinnagalalt õnnestus Eesti tudengitel taas koju tuua kaksikvõit ülikoolide arvestuses, kui kokku 216 erineva ülikooli seast üle maailma tegid just Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli tudengid kõige suuremad müügitulemused. Lisaks jõudsid kümne parima ülikooli hulka veel kolm Eesti kõrgkooli: Tallinna Ülikool (TLÜ), Estonian Business School (EBS) ja Tallinna Tehnikakõrgkool.

Kui eelmisel aastal oli ka parimaks müüjaks eestlane, siis seekord läks esikoht lätlasele. Suvega 212 492 dollari eest raamatuid müünud lätlanna juhendaja Madis Raud rõõmustas, et auhind just meie lõunanaabritele läks. "Eestlased alustasid Lätis kogu ettevõtte ülesehitamist täiesti nullist ning eriti hea meel on näha, et nad nii häid tulemusi saavutavad ja eestlastele konkurentsi pakuvad," märkis Raud, kes ise saavutas terves kompaniis müügitulemustelt viienda koha.

Lisaks parimate premeerimisele jagati Nashville'is osavaimatele müüjatele kätte ka ettevõtte aktsiaid. Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk selgitas, et 18-st tütarfirmast koosnevat rahvusvahelist ettevõtet omavad ainult inimesed, kes seal ka samal ajal töötavad. Eestlaste osalus moodustab nüüdseks tervest ettevõttest ligi 10% ning Kuke sõnul suureneb see number iga aastaga. "Märkimisväärne on ka fakt, et viimase 34 aasta jooksul on ettevõtte aktsia hind tõusnud keskmiselt 15,13% aastas," lisas Kukk. "Lisaks raamatumüügi ettevõttele tegutseb Eestis ka müügi- ja juhtimiscoachingut pakkuv Southwestern Consulting, mis kuulub samuti Southwesterni kontserni. Kogu grupi käive oli 2017. aastal enam kui 200 miljonit dollarit."

Eelmisel suvel võttis Southwestern Advantage programmist osa 324 Eesti tudengit. Tulemuste poolest kuulus esimese kümne hulka lausa kuus eestlast: Teele Tuuling, Grete Ruberg, Madis Raud, Iskander Ahmet, Allar Teder ja Tamber Tallo. Parimate edetabelid pannakse kokku erinevate ülikoolide tudengite suve jooksul müüdud raamatute hulga põhjal.

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage'i suvetööl 2001. aastal. Nüüdseks on sellest programmist välja kasvanud Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud ligi 2500 Eesti tudengit. Programmi raames saavad tudengid põhjaliku ettevõtlus- ja müügikoolituse ning seejärel veedavad suve Ameerikas reisides, ukselt uksele haridusraamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.