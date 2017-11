Meil on taas uus rikkaim inimene. Eilne rahasüstiuudis mängis Äripäeva rikaste TOPi jälle ümber

Eile andis TransferWise teada 280 miljoni dollari kaasamisest. Ettevõtte Euroopa kommunikatsioonijuhi Marek Undi sõnul oli investorite huvi osalust omandada suurem, kui ettevõte oli oodanud, kirjutab Äripäev.

Ettevõttes enamusosaluse säilitanud asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann müüsid tehingu käigus enda osalusest alla 10%, kinnitas Unt.

Äripäeva andmeil ulatub nüüd Käärmanni aktsiapaki väärtus 259 ja Hinrikuse oma 255 miljonile eurole. See tähendab, et mehed möödusid Äripäeva Rikaste TOPis taas Graanul Investi omanikust Raul Kirjanenist (vara väärtus 226,7 miljonit eurot) ning on jälle Eesti rikkaimad ettevõtjad.

