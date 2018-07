Mekib hästi: väikepruulijate ühisrahastusprojektid ületavad plaani

Kuigi Tankeri ühisrahastuse juhtinvestori Andres Suurna sõnul on rahastusvooru alammäär praeguseks juba ületatud, saavad huvitatud väikeinvestorid veel umbes nädala jooksul projekti panustada. “On väga tõenäoline, et ka ettevõtte poolt kaasatava kapitali ülemine piir märgitakse enne tähtaega täis,” lausus Suurna. Tankeri pruulikoja laienemisse saavad oma panuse anda ka käsitööõlle-huvilised, kellel on võimalik toetada laienemist ühisrahastuskiirendis Funderbeam. Lisaks osalusele pakub ettevõte projekti toetajatele soodutusi Uba ja Humal taproomis ning loodavas külastuskeskuses.

Koos Tankeriga Eesti Väikepruulijate Liitu kuuluv Eesti vanim siidritootja Siidrikoda viis samuti hiljuti läbi eduka kaasrahastamise kampaania oma tootmise laiendamiseks. Projekti ühisrahastuse voor on tänaseks läbi saanud ning ka selle projekti puhul osutus investorite huvi oodatust suuremaks - ühtekokku märkisid 317 investorit tootmise laiendamise toetuseks üle 1 miljoni euro.

Tanker on laienemistöödega juba alustanud ning tellinud Saksamaalt Kaspar Schulzi tehasest uue pruulikoja, mille abil kasvatada oma aastane käsitööõlle toodang 140 000 liitrilt 600 000 liitrini. Lisaks sellele on sõlmimisel kokkulepped ka villimisliini- ja separaatoritootjaga. See kõik võimaldab toomist rohkem automatiseerida ning tõsta toodete kvaliteeti.

Tammela tõdeb, et kuigi ettevõtluskeskkond on tänase alkoholipoliitika tõttu väikepruulijate jaoks üsna keeruline, püütakse leida võimalusi kasvuks. “Teeme koos teiste väikepruulijatega kõvasti tööd selle nimel, et meie piirkondlikku ettevõtlust ja turismi arendada ning Eesti käsitööjookide kvaliteeti ja kultuuri kogu maailmale tutvustada,” rääkis Tammela.