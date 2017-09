Melania Trump ähvardab keeltekooli humoorika plakati eest kohtuga

Horvaatia pealinnast Zagrebist eemaldati humoorikad reklaamplakatid kirjaga "kujuta ette, kui kaugele sa võiksid jõuda vähese inglise keele oskusega," kus kujutati USA esileedid Meliania Trumpi.

Plakatid on osa privaatse keeltekooli turunduskampaaniast, mille abil püütakse kohalikke suunata inglise keele õpingutele. Selleks kasutatakse Sloveenias sündinud Melania Trumpi nägu.

Kuid USA esileedi ei aktsepteerinud plakatit, mis viskab nalja tema aktsendi ja keeleoskuse üle. Trumpi advokaat nõudis, et plakatid eemaldataks koheselt, kirjutab Bloomberg.

"Ma olen rahul sellega, et kool tunnistas oma viga ning seaduse rikkumist ja on valmis plakatid eemaldama koos Facebooki kuulutustega," ütles advokaat Natasa Pirc-Musar. "Me kaalume hetkel järgmisi ametlikke samme astuda."

Melania Trump on palganud advokaadibüroo, kelle eesmärk on kaitsta tema kuvandit, sest esileedi näoga tooteid müüakse hulganisti Sloveenias.

"Me kahetseme, et reklaamplakatite sõnumit mõisteti valesti nagu oleks tegu USA esileedi mõnitamisega," ütles keeltekooli esindaja Ivis Buric. "Eesmärk oli luua midagi positiivset ning näidata Melania Trumpi eeskujuna."