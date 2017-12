Mercedes-Benz McLaren, kihlasõrmus ja aeg - millised on Eesti ettevõtjate parimad jõulukingid?

Jõuludega kaasnev ostumöll ja kaubanduskeskustes ekslemine on paljudele vastumööda ning vajutab negatiivse pitseri rahulikule pühade ajale. Eesti edukate ettevõtjate sõnul polegi see vajalik - parimad kingid tulevad südamest ja edukad inimesed väärtustavad enim kingitud aega.

Küsisime kolmelt Eesti edukalt ettevõtjalt kolm küsimust: mis on rahaliselt kõige kallim kingitus, mille nad on kunagi saanud? Mis on kõige parem kingitus, mille nad on kunagi saanud? Ja mis on parim kingitus, mille nad on ise teinud?

Suurärimees Urmas Sõõrumaa ütles, et rahaliselt kalleima kingituse tegi ta endale ise ostes sportauto Mercedes-Benz McLareni. Kõige paremaks kingituseks peab ta tähtsal päeval lähedaste ja sõprade poolt pühendatud aega ja enda tehtud parim kingitus on samuti Sõõrumaa sõnul aeg ja osutatud armastus.

Investor Jaak Roosaare nentis, et nende pere pole eriline kingitusepere. Kõige kallim kink tuli investori abikaasalt ja oli mõõdusärk. Kõige paremaks kingiks peab ta poja poolt tehtud isadepäeva kaarti. "Jõulude puhul ilmselt midagi ajast, kui olin väike ja enam ei mäletagi, ehk suusad?" oletas ta. Parim enda tehtud kink läks abikaasale. "Kihlasõrmus. See polnud küll jõuludeks. Jõulude puhul ilmselt ikka Lego pojale," ütles Roosaare.

Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo tõdes, et eraelus on tema jaoks jõuludel fookus hoopis mujal. "Loomulikult ma nii saan kingitusi, kui teen neid ka ise, aga ma tõesti ei suuda esitatud küsimustele vastata, sest meelde tulevad jõuludele mõeldes hoopis inimesed ja asukohad ja meeleolu, mitte aga kingitused. Kõige parem kingitus jõuludeks oleks korralik lumi ja olla kodus koos pere ja lähedastega ning võtta aega lihtsalt koos olemiseks – see on see, mida ma väga ootan ja ka kõrgelt hindan," ütles ta.

Tööalaste kingituste osas on Realo sõnul Circle K kontsernis alati väga selge eetikakoodeksi põhimõte, et kõige parem kui neid kingitusi üldse ei oleks vaja vastu võtta. "Samas on selge, et erinevates kultuurides on erinevad traditsioonid ja nii proovime me oma koostööpartnereid mitte solvata kingituste tagasilükkamisega, kuid oleme lähtunud põhimõttest, et aktsepteeritavad on vaid sümboolsed kingitused, mis kannavad ettevõtte logo ja ei ole väärtuslikud," ütles ta. Kõik jõulude eel kogunenud ärikingitused loositakse kontoris töötajate vahel välja vahetult jõululaupäeva eel. "See on siiani hästi toiminud ja usun, et see on pidurdanud lisaks eetiliselt kahtlastele kingitustele ka üldse kasutu kraami kinkimist," lisas Realo.