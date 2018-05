Meritähe külastuskeskuse rahastamisotsus venib

EAS ei ole endiselt jõudnud otsusele, kas Dirhami sadamasse planeeritud pereturismiatraktsioon Meritäht saab rahastuse või mitte, kirjutab Lääne Elu.

Külastuskeskuse arendaja Mellson Grupp taotleb EASilt 2,3 miljonit eurot. Varem on EAS öelnud, et otsus sünnib mai keskpaigaks. Eelmisel nädalal ütles EASi kommunikatsioonispetsialist Egert Puhm Lääne Elule, et EAS ei ole rahastamise kohta veel lõplikku otsust langetanud.

"Oleme olnud erinevate osalistega suhtlemises võimalikult avatud, kuid vastavalt seadusele ei saa me enne otsuse jõustumist avaldada taotluse ja menetlusprotsessi kohta detailsemat infot,” selgitas ta.

